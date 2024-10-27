Шавло: «Спартак» — фаворит матча с «Пари НН» только по составу»

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Пари НН» в 13-м туре РПЛ.

«Спартак» — фаворит в матче с «Пари НН» только по составу. Недавно увиделся с командой на просмотре фильма про Федора Черенкова. Надеюсь, их впечатлила эта картина. Что касается нижегородцев, то они хорошо выглядели с «Краснодаром». Завтра красно-белым будет нелегко. Главное, чтобы «Спартак» забил, а то будут мучиться», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

«Спартак» на выезде сыграет с «Пари НН» в воскресенье, 27 октября. Начало — в 14.15 по московскому времени.