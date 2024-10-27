Бурлак назвал «Зенит» фаворитом матча против «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от матча команды против «Зенита» в 13-м туре РПЛ.

«Конечно, я буду болеть за «Локомотив», но понятно, что «Зенит» — фаворит, плюс играют дома. Меня удивило, что кубковый матч «Локомотив» играл основным составом. А матч получился энергозатратный, и «Локомотиву» было тяжело», — цитирует Бурлака Metaratings.

«Зенит» на своем поле примет «Локомотив» в воскресенье, 27 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.