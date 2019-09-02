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Сергей Прядкин: «Пресс-конференции РПЛ никто не отменял»

15:08
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Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал информацию об отмене пресс-конференций по итогам туров чемпионата России.

-Форматы пресс-конференций не отменял, и отменять не собирается. Более того, вырабатываем такой подход, чтобы более объективная и правдивая информация до вас доходила. Скорее всего, пресс-конференции будут по итогам месяца, по итогам четырех туров, — сказал Прядкин журналистам.
(Александр Рогулев)

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