Жительница Казани требует признать Азмуна отцом ее ребенка

Жительница Казани подала иск в суд Санкт-Петербурга с требованием признать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна отцом своего ребенка, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По словам девушки, с Азмуном она познакомилась в 2018 году, когда нападающий играл за «Рубин». Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года у девушки родился ребенок. После этого она, по ее словам, пыталась договориться с Азмуном, но он отказывается от отцовства.

Теперь она обратилась в Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Девушка требует признать Азмуна отцом, а также назначить в ее пользу алименты в размере 25 процентов от зарплаты футболиста. По данным источника, эта сумма составляет 750 тысяч евро.