Корниленко о трансфере Гарре: «У нас получилось заменить ушедших Пиняева и Глушенкова»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал подписание контракта с аргентинским нападающим Бенхамином Гарре и рассказал о сложностях сделки.

«В это трансферное окно от нас ушли Глушенков и Пиняев. Мы искали двух футболистов на замену им в группу атаки. Можно сказать, что на сегодняшний день у нас получилось их заменить Гарре и Писарским. Насколько трудно было уговорить игрока переехать в Россию? Здесь стоит отметить все руководство нашего клуба. Была тяжелая сделка, длительные переговоры, много нюансов — документальные вопросы, агентские, личные, общение с игроком, родителями. Шли профессиональные переговоры с двух сторон. Слава богу, все закончилось положительно. Ждем, что Гарре будет помогать нашей команде на поле», — приводит слова Корниленко Metaratings.ru.

Ранее футболист выступал на правах аренды за «Хуракан». С 2016 по 2020 год Гарре был игроком системы «Манчестер Сити». Его контракт рассчитан на 3,5 года.