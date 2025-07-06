Сергеев — о переходе в «Динамо»: «Эмоции самые отличные и позитивные»
Нападающий «Динамо» Иван Сергеев поделился эмоциями от перехода в московский клуб.
«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.
«Эмоции самые отличные, самые позитивные. Все нравится, сейчас потихоньку буду вливаться в коллектив, в тренировочный процесс. Многих ребят знаю по сборной. Думаю, в «Динамо» всегда отличный коллектив, так что с этим проблем не будет. Будем решать цели, задачи на сезон», — сказал Сергеев в интервью пресс-службе клуба.
С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.
Источник: Youtube-канал ФК «Динамо»
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|1 : 0
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|17:30
|Динамо – Ахмат
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