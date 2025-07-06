Сергеев: «Думаю, вместе с «Динамо» сможем победить в чемпионате и Кубке России»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев рассказал о целях в московском клубе.

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.

«Динамо» — это именитый клуб. Давно не было трофеев у команды, так что от себя хочу сказать, что буду приносить пользу, как в тренировочном процессе, так и в играх. Буду стараться забивать. Самое главное, чтобы команда побеждала. Думаю, вместе мы сможем победить в чемпионате и Кубке», — сказал Сергеев в интервью пресс-службе клуба.

С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.