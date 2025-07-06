Источник: «Зенит» готовит официальное предложение по форварду «Фламенго» Педро

«Зенит» заинтересован в трансфере нападающего «Фламенго» Педро, сообщает журналист Хулио Мигель Нето.

По информации источника, сине-бело-голубые готовят официальное предложение по 28-летнему бразильцу. Агентам футболиста уже сообщили об интересе российского клуба.

Педро выступает за «Фламенго» с 2020 года. Он провел 280 матчей, забил 140 мячей и сделал 35 голевых передач. Ранее нападающий также играл за «Фиорентину» и «Флуминенсе». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 миллиона евро.