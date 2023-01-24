Сербский агент считает, что Ивич — прекрасный специалист для «Краснодара»

Сербский агент Ненад Асанович в комментарии для «СЭ» оценил перспективы главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича в России.

«Краснодар» — хороший клуб. Теперь там тренирует Ивич. Он прекрасный специалист для «Краснодара». Мне кажется, что он сможет добиться многого в российском футболе. Во всяком случае надеюсь на это. Посмотрим, как будет на деле», — сказал Асанович «СЭ».

45-летний сербский тренер подписал двухлетний контракт с «Краснодаром». После 17 туров «быки» занимают 8-е место в РПЛ с 25 очками.