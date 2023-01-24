Источник: «Страсбур» входит в число претендентов на Изидора

Французский «Страсбур» входит в число претендентов на нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, сообщает L'Equipe.

Французский клуб готов взять 22-летнего форварда в аренду до конца сезона.

Также на игрока московской команды претендуют «Лорьян» и немецкий «Шальке».

Французский форвард выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.