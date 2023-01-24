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Источник: «Страсбур» входит в число претендентов на Изидора

Иван Шитик
Корреспондент
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Вилсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Французский «Страсбур» входит в число претендентов на нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, сообщает L'Equipe.

Французский клуб готов взять 22-летнего форварда в аренду до конца сезона.

Также на игрока московской команды претендуют «Лорьян» и немецкий «Шальке».

Французский форвард выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Страсбур
Вильсон Изидор
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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