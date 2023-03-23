Семак: «Хочется поблагодарить «Фенербахче» за согласие сыграть с нами этот матч»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о прошедшем товарищеском матче против «Фенербахче» (2:2).

«Что касается интенсивности и атмосферы, то для товарищеского матча это был неплохой спарринг. Хочется поблагодарить «Фенербахче» за согласие сыграть с нами этот матч. Нам хотелось поблагодарить болельщиков, которые пришли, своей игрой, но в том, что касается качества игры, нам понравилось не все — футболисты играли в не самых обычных связках, но самое главное — что все живы-здоровы и получили определенную порцию игровой практики. Также для нас это определенная пища для размышлений. Думаю, что положительных моментов сегодня больше, чем отрицательных», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции.