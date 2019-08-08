Семак – об отъезде Дзюбы в Англию: "Он на тренировке, если не случилось форс-мажора по пути на базу"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 5-го тура премьер-лиги с "Динамо", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Выйдет ли Малком в стартовом составе? Или ему еще нужно набрать форму?

– Посмотрим. Он в предсезонной подготовке сыграл в двух матчах по 45 минут. Об оптимальной форме говорить сложно. Сколько готов играть – посмотрим.

– Сегодня закрывается трансферное окно в Англии. Дзюба точно остается в "Зените" и сегодня никуда не уйдет?

– Он сегодня приедет на тренировку. Если не случится никакого форс-мажора по пути на базу (улыбается).

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 10 очков.

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