Селихов рассказал, как он попрощался с Руем Виторией

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о прощании с Руем Виторией, который покинул пост главного тренера команды.

«После поражения от «Сочи» (0:3 — Прим. «СЭ») он сказал пару слов: «Вы хорошо играли, но футбол жесток, поэтому такой результат случился с нами». Прощальных слов лично я не слышал, — сказал Селихов в интервью YouTube-каналу КраСава. — После этого был командный ужин. Мы просто молча поужинали. Понятно, все были разочарованы результатом, который не по делу, если честно. И все разъехались. Вот и все.

Я написал ему и тренеру вратарей: Спасибо за работу. Удачи». Я написал ему на португальском через переводчик в Instagram. Ответили ли он мне? Нет. Тренер вратарей ответил, да. Мы с ним пообщались и пожелали друг другу удачи».

«Спартак» с первого места вышел из группы в Лиге Европы. В РПЛ команда занимает девятое место. Главным тренером «Спартака» после ухода Витории был назначен Паоло Ваноли.