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Сегодня, 15:15

Сборная Колумбии сообщила о травме нападающего «Зенита» Кассьерры

Алина Савинова
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Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра не присоединится к сборной Колумбии из-за мышечной травмы, сообщает пресс-служба Федерации футбола Колумбии.

В национальной команде считают, что повреждение мешает футболисту находиться в оптимальной физической форме.

«Тренер Нестор Лоренцо, его тренерский штаб и группа игроков желают Матео Кассьерре скорейшего выздоровления и надеются, что при следующей возможности он снова сможет стать частью сборной Колумбии», — сказано в заявлении федерации.

В этом году 26-летний футболист сыграл в двух товарищеских матчах за сборную Колумбии и отметился одним голом.

За «Зенит» колумбиец выступает с 2022 года. В текущем сезоне на его счету 14 забитых мячей и 2 результативные передачи в 16 играх РПЛ.

Матео Кассьерра
Футбол
Сборная Колумбии по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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 - : -
2.03 00:00
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