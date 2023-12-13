Сборная Колумбии сообщила о травме нападающего «Зенита» Кассьерры

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра не присоединится к сборной Колумбии из-за мышечной травмы, сообщает пресс-служба Федерации футбола Колумбии.

В национальной команде считают, что повреждение мешает футболисту находиться в оптимальной физической форме.

«Тренер Нестор Лоренцо, его тренерский штаб и группа игроков желают Матео Кассьерре скорейшего выздоровления и надеются, что при следующей возможности он снова сможет стать частью сборной Колумбии», — сказано в заявлении федерации.

В этом году 26-летний футболист сыграл в двух товарищеских матчах за сборную Колумбии и отметился одним голом.

За «Зенит» колумбиец выступает с 2022 года. В текущем сезоне на его счету 14 забитых мячей и 2 результативные передачи в 16 играх РПЛ.