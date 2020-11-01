Сандро Шварц: «Нужно извлекать урок из таких матчей»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от победы над «Тамбовом» в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ (2:1). Победный мяч бело-голубые провели в добавленное время с пенальти, а на девятой добавленной минуте сами получили пенальти в свои ворота, но Антон Шунин спас команду.

— Мы довольны результатом. У нас дебютировали два игрока. В то же время надо извлекать урок из таких матчей, как сегодня, — сказал Шварц в эфире «Матч премьер».