РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сандро Шварц: «Нужно извлекать урок из таких матчей»

21:29

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от победы над «Тамбовом» в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ (2:1). Победный мяч бело-голубые провели в добавленное время с пенальти, а на девятой добавленной минуте сами получили пенальти в свои ворота, но Антон Шунин спас команду.

— Мы довольны результатом. У нас дебютировали два игрока. В то же время надо извлекать урок из таких матчей, как сегодня, — сказал Шварц в эфире «Матч премьер».

Тамбов — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир