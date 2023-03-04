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Сегодня, 13:08

Орлов назвал Промеса ведущим игроком «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о ситуации вокруг нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес в очень хорошей форме. Он себя хорошо подготовил и во втором матче с «Локомотивом» держал темп все девяносто минут. Он смог подготовиться индивидуально. Матч с «Локомотивом» — лучшая игра Промеса за последний год. Обидно, если он прервет свои выступления за «Спартак» по тем обстоятельствам, которые складываются. Он ведущий игрок команды», — приводит слова Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний Квинси Промес провел за «Спартак» 25 матчей, забил 18 голов и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-04-orlov-promes-vedushchiy-igrok-spartaka-obidno-yesli-prervet-vystupleniya-po-skladyvayushchimsya-obstoyatelstvam
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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Сочи – ЦСКА
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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