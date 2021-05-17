Руй Витория вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
12:10
Португальский тренер Руй Витория в ближайшие дни прилетит в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартак», утверждает Tuttomercatoweb.
7 мая португальский портал zerozero.pt сообщал, что зарплата специалиста в России составит порядка 3,7 миллиона евро в год.
В декабре 2020 года 51-летний португалец Руй Витория покинул «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. До этого он работал в «Бенфике», с которой дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии, и по разу Кубок страны и Кубок лиги.
В сезоне-2020/21 «Спартак» возглавлял Доменико Тедеско, который принял решение не подписывать новый контракт с клубом.
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