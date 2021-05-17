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Стал известен срок контракта Конате с «Ахматом»

12:17
Мохамед Конате. Фото ФК «Химки»
Мохамед Конате. Фото ФК «Химки»
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Дмитрий Селюк, агент нападающего «Химок» Мохамеда Конате, рассказал «СЭ» о переговорах по переходу футболиста в грозненский «Ахмат».

«Мохамед точно перейдет. В ближайшее время должны разрешить последние детали. Срок контракта уже известен — 3 года», — сказал Селюк «СЭ».

В нынешнем сезоне 23-летний Конате провел 29 официальных матчей за «Химки», в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

(Сергей Федоров)

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