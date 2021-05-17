Стал известен срок контракта Конате с «Ахматом»
12:17
Дмитрий Селюк, агент нападающего «Химок» Мохамеда Конате, рассказал «СЭ» о переговорах по переходу футболиста в грозненский «Ахмат».
«Мохамед точно перейдет. В ближайшее время должны разрешить последние детали. Срок контракта уже известен — 3 года», — сказал Селюк «СЭ».
В нынешнем сезоне 23-летний Конате провел 29 официальных матчей за «Химки», в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
(Сергей Федоров)
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