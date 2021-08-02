Динамовец Кардозу переходит в турецкий клуб
19:02
По данным «СЭ», полузащитник «Динамо» Мигель Кардозу проходит медобследование для перехода в «Кайсериспор».
Турецкий клуб заплатит за 27-летнего хавбека 400 тысяч евро. Минувший сезон португалец провел на правах аренды в «Белененсеше».
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