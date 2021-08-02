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Динамовец Кардозу переходит в турецкий клуб

19:02
Мигел Кардозу. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Мигел Кардозу. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По данным «СЭ», полузащитник «Динамо» Мигель Кардозу проходит медобследование для перехода в «Кайсериспор».

Турецкий клуб заплатит за 27-летнего хавбека 400 тысяч евро. Минувший сезон португалец провел на правах аренды в «Белененсеше».

Таблица переходов РПЛ. Распродажа в «Локо». Кого возьмут «Зенит», «Спартак» и ЦСКА?

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Константин Алексеев все материалы автора

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