Динамовец Кардозу переходит в турецкий клуб

По данным «СЭ», полузащитник «Динамо» Мигель Кардозу проходит медобследование для перехода в «Кайсериспор».

Турецкий клуб заплатит за 27-летнего хавбека 400 тысяч евро. Минувший сезон португалец провел на правах аренды в «Белененсеше».

Таблица переходов РПЛ. Распродажа в «Локо». Кого возьмут «Зенит», «Спартак» и ЦСКА?