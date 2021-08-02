Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гжегож Крыховяк стал игроком «Краснодара»

19:45
Теги:

Полузащитник Гжегож Крыховяк перешел в «Краснодар», сообщает официальный сайт клуба 2 августа. Ранее он выступал за «Локомотив». Игрок подписал с «быками» контракт до конца июня 2024 года.

2 августа 2021 года «Краснодар» и «Локомотив» достигли соглашения о трансфере 31-летнего полузащитника. В настоящее время все формальности урегулированы.

Польский футболист в текущем сезоне успел провести два матча за «Локомотив» и сделать один результативный пас. В прошлом сезоне у него 35 матчей, 11 мячей и четыре ассиста.

В составе «Локомотива» Крыховяк дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139828

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
"Верните ребенка": забравшая котенка из рук хозяйки кошка умилила Сеть
Актер Ливанов назвал большой потерей смерть Анатолия Рудакова
Фото: привязавшего за горло к машине женщину нашли мертвым
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
2
Офсайд