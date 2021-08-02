Гжегож Крыховяк стал игроком «Краснодара»

Полузащитник Гжегож Крыховяк перешел в «Краснодар», сообщает официальный сайт клуба 2 августа. Ранее он выступал за «Локомотив». Игрок подписал с «быками» контракт до конца июня 2024 года.

2 августа 2021 года «Краснодар» и «Локомотив» достигли соглашения о трансфере 31-летнего полузащитника. В настоящее время все формальности урегулированы.

Польский футболист в текущем сезоне успел провести два матча за «Локомотив» и сделать один результативный пас. В прошлом сезоне у него 35 матчей, 11 мячей и четыре ассиста.

В составе «Локомотива» Крыховяк дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.