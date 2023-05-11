Ерохин затруднился сравнить «Зенит» со «Спартаком» Романцева: «Там ребята прошли многое»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о сравнении нынешнего «Зенита» со «Спартаком» Олега Романцева.

«Сложно сравнивать эти команды. Пять чемпионств подряд — очень большая заслуга. Близки ли мы по игре к команде «Спартака» в 90-е? Я не был частью той команды. Там ребята намного старше меня, многое прошли. В нашей команде тоже очень хороший коллектив, хорошее общение между русскими и легионерами. Тут нет проблем», — сказал Ерохин «СЭ».

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали чемпионата России.