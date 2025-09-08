Мостовой: «Кому интересны комментарии какого-то Мусаева? Ему тяжело понять футбольные эмоции»

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о конфликте между главным тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым и тренером ЦСКА Фабио Челестини.

«Я комментарии Мусаева никогда не смотрю и не читаю, мне они не интересны. По поводу того эпизода: да, скорее всего, это просто желтая. Кордоба просто напугал ногой, ничего такого. А эмоции они были везде и всегда будут. Сложись ситуация в обратную сторону, поверьте мне, футболисты «Краснодара» тоже кричали бы и хлопали. Я тысячу раз проходил такие ситуации. Мусаеву тяжело понять футбольные эмоции, он в него никогда не играл. Не поймет. Поэтому я, как и многие, не читаю его комментарии. Кому интересны комментарии какого-то Мусаева? Читателям важны мнения людей, которые отдали футболу всю свою жизнь. Их интересно читать и слушать», — сказал Мостовой «СЭ».

На пресс-конференции после игры 31 августа в Москве, которая завершилась со счетом 1:1, Мусаев заявил, что тренерский штаб и игроки ЦСКА аплодировали нападающему «Краснодара» Джону Кордобе, когда тот покидал поле после удаления. Челестини ответил, что не аплодировал.

7 сентября Мусаев подтвердил «СЭ», что звонил Челестини и конфликт исчерпан.