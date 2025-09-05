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5 сентября 2025, 15:38

Костин: «Лимит доверия к Карпину в «Динамо» не исчерпан»

Сергей Разин
корреспондент

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что лимит доверия к главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину не исчерпан.

«Лимит доверия к Карпину не исчерпан. Пускай работает, что сразу... Проиграл там и его сразу увольнять? Пускай работает», — приводит слова Костина РИА «Новости».

Валерий Карпин.Тяжелое лето Карпина. Почему тренер «Динамо» заговорил об отставке?

Валерий Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года. Под его руководством команда одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в 7 матчах. В FONBET Кубке России команда идет на третьем месте в группе B Пути РПЛ с 4 очками в 3 играх.

Источник: РИА Новости
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Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
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