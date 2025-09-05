Костин: «Лимит доверия к Карпину в «Динамо» не исчерпан»
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что лимит доверия к главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину не исчерпан.
«Лимит доверия к Карпину не исчерпан. Пускай работает, что сразу... Проиграл там и его сразу увольнять? Пускай работает», — приводит слова Костина РИА «Новости».
Валерий Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года. Под его руководством команда одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в 7 матчах. В FONBET Кубке России команда идет на третьем месте в группе B Пути РПЛ с 4 очками в 3 играх.
Источник: РИА Новости
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