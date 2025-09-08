Монсон предложил Дзюбе провести бой: «Интересно с ним подраться!»

Боец ММА Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» предложил нападающему «Акрона» Артему Дзюбе провести бой.

«Дзюба хороший спортсмен, поэтому он мог бы добиться успехов в поп-мма. Для профессиональной карьеры в ММА у него уже большой возраст, слишком поздно. И мне было бы интересно с ним подраться», — сказал Монсон «СЭ».

Ранее боец поп-ММА Евгений Ушаков вызвал Дзюбу на бой.