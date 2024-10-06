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Бабаев не исключил возобновление переговоров по трансферу Глебова в ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1) высказался о трансферной кампании команды.

— Как проходило расставание клуба с Давилой?

— Расстались очень корректно. Он объяснил свое решение. Оно связано с переживаниями жены по поводу нахождения в Москве. Пожелал нам удачи. Все было максимально доброжелательно. То что не написал в чате, конечно, стоило это сделать. Не думаю, что тем самым он хотел проявить какое-то неуважение к парням.

— Вы делали летом официальное предложение «Ростову» по Глебову?

— Нет.

— Были переговоры, диалоги, запросы?

— Глебов — футболист очень высокого уровня, который, уверен, интересен подавляющему большинству клубов России. Поэтому какие-то разговоры ведутся всегда. Конкретных переговоров клуб-клуб, обмен письмами — такого не было.

— Писали, что ЦСКА сохраняет идею подписания Глебова, может вернуться к этому варианту зимой.

— Все возможно.

ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
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 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
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