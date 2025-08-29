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Асхабадзе считает, что Макгиди напишет бестселлер по итогам карьеры в «Спартаке»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-полузащитника красно-белых Эйдена Макгиди о премиальных.

Ранее в интервью «СЭ» ирландец рассказал, что бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц приносил в раздевалку сумку с деньгами в качестве премиальных.

Эйден Макгиди, Валерий Карпин, Унаи Эмери.«Челоянц принес сумку, набитую деньгами, и бросил ее на стол. Комбаровы начали делить премиальные». Мощное интервью Макгиди

«Касаемо какой-то раздевалки, первый раз об этом слышу, что его могли расторгнуть, не расторгнуть, о чем он сказал или говорил. При мне лично никто не вносил никакие чемоданы с деньгами и не раздавал футболистам. Может быть, это было сделано в кулуарах, я не знаю. Точно не являюсь очевидцем или свидетелем таких рассказов. Задавайте вопросы Макгиди, когда, где, чего, спрашивайте братьев Комбаровых. Я точно таких историй лично не наблюдал, не видел. Было бы весело, если бы об этом можно было рассказать всерьез. Но, думаю, что очень многие иностранцы, особенно уезжающие отсюда, любят как-то приукрасить какие-то истории, чуть-чуть пофантазировать: вот приехали люди пообщаться с оружием, все лысые, со шрамами, наверное на лицах, перебитые, в пластырях заклеенные лица от крови. Байки оставим на будущее. Может быть, Эйден напишет бестселлер. Он человек эмоциональный, поэтому может сделать что-то», — сказал Асхабадзе «СЭ».

Макгиди играл за московский клуб с августа 2010 по январь 2014 года. Ирландец провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

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Эйден Макгиди
ФК Спартак (Москва)
Роман Асхабадзе
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Асхабадзе — об интервью Макгиди про бритоголовых ультрас «Спартака»: «Кто допустит вооруженных людей на базу»

Левников не получил назначение на второй тур РПЛ подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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