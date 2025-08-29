Асхабадзе считает, что Макгиди напишет бестселлер по итогам карьеры в «Спартаке»

Бывший гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-полузащитника красно-белых Эйдена Макгиди о премиальных.

Ранее в интервью «СЭ» ирландец рассказал, что бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц приносил в раздевалку сумку с деньгами в качестве премиальных.

«Касаемо какой-то раздевалки, первый раз об этом слышу, что его могли расторгнуть, не расторгнуть, о чем он сказал или говорил. При мне лично никто не вносил никакие чемоданы с деньгами и не раздавал футболистам. Может быть, это было сделано в кулуарах, я не знаю. Точно не являюсь очевидцем или свидетелем таких рассказов. Задавайте вопросы Макгиди, когда, где, чего, спрашивайте братьев Комбаровых. Я точно таких историй лично не наблюдал, не видел. Было бы весело, если бы об этом можно было рассказать всерьез. Но, думаю, что очень многие иностранцы, особенно уезжающие отсюда, любят как-то приукрасить какие-то истории, чуть-чуть пофантазировать: вот приехали люди пообщаться с оружием, все лысые, со шрамами, наверное на лицах, перебитые, в пластырях заклеенные лица от крови. Байки оставим на будущее. Может быть, Эйден напишет бестселлер. Он человек эмоциональный, поэтому может сделать что-то», — сказал Асхабадзе «СЭ».

Макгиди играл за московский клуб с августа 2010 по январь 2014 года. Ирландец провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.