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1 марта, 17:42

«Спартак» пока не смог согласовать перенос матча в Химки

Виктория Кравченко
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«Спартаку» не удалось согласовать перенос матч с «Факелом» в Химки, сообщает «РБ Спорт». Игра должна состояться 10 марта.

На данный момент проведение матчей на «Лукойл Арене» приостановлено из-за плохого состояния газона на стадионе красно-белых. Арена в Химках заявлена красно-белыми как резервная.

По данным источника, в Химках пока не согласовывают перенос, так как 12 марта на арене должен состояться матч Кубка России «Химки» — «Краснодар».

У «Спартака» есть сутки, чтобы дать информацию в РПЛ о месте проведения матча.

29 февраля стало известно, что проведение матчей на стадионе «Спартака» временно приостановлено. В связи с этим домашний матч красно-белых против «Факела» (10 марта) пройдет на другом стадионе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-poka-ne-smog-soglasovat-perenos-matcha-v-himkah/
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
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10.03 19:00
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