«Спартак» пока не смог согласовать перенос матча в Химки

«Спартаку» не удалось согласовать перенос матч с «Факелом» в Химки, сообщает «РБ Спорт». Игра должна состояться 10 марта.

На данный момент проведение матчей на «Лукойл Арене» приостановлено из-за плохого состояния газона на стадионе красно-белых. Арена в Химках заявлена красно-белыми как резервная.

По данным источника, в Химках пока не согласовывают перенос, так как 12 марта на арене должен состояться матч Кубка России «Химки» — «Краснодар».

У «Спартака» есть сутки, чтобы дать информацию в РПЛ о месте проведения матча.