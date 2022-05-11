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Сегодня, 12:56

В «Спартаке» отреагировали на скорое снятие запрета на продажу пива на стадионе

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал возможное снятие запрета на реализацию алкогольного пива в спортивных сооружениях.

«Спартак» давно и последовательно выступает за разрешение как рекламы, так и продажи алкогольного пива на стадионе. Если дело сдвинется с мертвой точки, это увеличит коммерческие доходы клубов РПЛ. Но давайте дождемся принятия изменений в соответствующем законе, пока говорить об этом рано», — сказал Зеленов.

Ранее, 11 мая, стало известно, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях.

 
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Уфа – Арсенал
 - : -
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 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Зенит

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Краснодар

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