В «Спартаке» отреагировали на скорое снятие запрета на продажу пива на стадионе

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал возможное снятие запрета на реализацию алкогольного пива в спортивных сооружениях.

«Спартак» давно и последовательно выступает за разрешение как рекламы, так и продажи алкогольного пива на стадионе. Если дело сдвинется с мертвой точки, это увеличит коммерческие доходы клубов РПЛ. Но давайте дождемся принятия изменений в соответствующем законе, пока говорить об этом рано», — сказал Зеленов.

Ранее, 11 мая, стало известно, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях.