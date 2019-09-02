Ригони прибыл в Италию для оформления перехода в «Сампдорию»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прибыл в Италию. Он должен подписать контракт с «Сампдорией». Видео прибытия в своем Twitter опубликовал итальянский журналист Алессио Эремита.

В прошедшем сезоне 26-летний Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за «Аталанту», где провел 13 матчей и забил три гола. Затем вернулся в «Зенит», принял участие в 11 играх, забил три гола и отдал три голевые передачи. В этом сезоне он провел за «Зенит» 5 матчей.

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