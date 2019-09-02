РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Ригони прибыл в Италию для оформления перехода в «Сампдорию»

14:27
Теги:

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прибыл в Италию. Он должен подписать контракт с «Сампдорией». Видео прибытия в своем Twitter опубликовал итальянский журналист Алессио Эремита.

В прошедшем сезоне 26-летний Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за «Аталанту», где провел 13 матчей и забил три гола. Затем вернулся в «Зенит», принял участие в 11 играх, забил три гола и отдал три голевые передачи. В этом сезоне он провел за «Зенит» 5 матчей.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир