Рианчо считает, что Помазун не предатель

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о вратаре красно-белых Илье Помазуне.

«Помазун — не предатель. В современном футболе нужно переставать мыслить такими категориями. Переход из ЦСКА в «Спартак» — нормальное явление. Это всего лишь переход человека с одного места работы на другое», — сказал Рианчо «РБ Спорт».

2 февраля Илья Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак». Контракт с 28-летним голкипером заключен до 2027 года.