Рианчо считает, что Помазун не предатель
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о вратаре красно-белых Илье Помазуне.
«Помазун — не предатель. В современном футболе нужно переставать мыслить такими категориями. Переход из ЦСКА в «Спартак» — нормальное явление. Это всего лишь переход человека с одного места работы на другое», — сказал Рианчо «РБ Спорт».
2 февраля Илья Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак». Контракт с 28-летним голкипером заключен до 2027 года.
Источник: «РБ Спорт»
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|1.03
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|
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Спартак
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Алексей Батраков
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Мирлинд Даку
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|
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Динамо
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
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