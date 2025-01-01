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Булыкин: «Зенит» может вырвать Батракова у «Локомотива»

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью Metaratings.ru оценил карьерные перспективы полузащитника красно-зеленых Алексея Батракова.

— Не попытается ли «Зенит» любыми силами забрать себе Алексея Батракова?

— С их деньгами могут и вырвать. Есть клубы, которые могут деньгами переманить всех лучших футболистов и в своем чемпионате, и в чужом. С их бюджетом все возможно, ничего не буду исключать. Все будет зависеть от самого Батракова, его контракта и от желания «Локомотива».

— Если все-таки заберут, не загубят игрока?

— Сделают его как минимум сильнее, наверно могут сделать чемпионом, дать большую зарплату. А дальше уже надо ждать выхода «Зенита» на международную арену, чтобы себя показывать. Или же Батракову самому надо куда-то уезжать. Очень много моментов: если ему предложат очень большой контракт, ему, его агенту и «Локомотиву», то думаю, он соберется и сразу поедет.

В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локо» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 8 миллионов евро.

Источник: metaratings.ru
Алексей Батраков
Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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