РФС утвердил изменения в регламент, предусматривающие санкции за оскорбления арбитров

В Москве состоялось очередное заседание Исполкома РФС. На нем были приняты несколько решений.

Сообщается, что утверждены изменения в регламент по этике и приложении к дисциплинарному регламенту, связанные с установлением ответственности за унижение чести, достоинства и нанесению ущерба деловой репутации судей и лиц, связанных с организацией судейства. Эти изменения вступают в силу с 25 декабря.

В регламенте предусматриваются следующие санкции за унижение чести и достоинства, нанесение ущерба деловой репутации судей или работников РФС и членов органов РФС:

— для официальных лиц клуба и субъектов футбола, являющихся сотрудниками и членами органов управления клубов РФПЛ — от 100 000 (ста тысяч) рублей до 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей;

— для официальных лиц клуба и субъектов футбола, являющихся сотрудниками и членами органов управления клубов ФНЛ — от 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей до 125 000 (сто двадцати пяти тысяч) рублей;

-для официальных лиц клуба и субъектов футбола, являющихся сотрудниками и членами органов управления клубов ПФЛ — от 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей до 75 000 (семидесяти пяти тысяч) рублей;

— для иных официальных лиц клуба и субъектов футбола — до 75 000 (семидесяти пяти тысяч) рублей.

Это же нарушение с использованием ненормативной лексики может привести к отстранению от футбольной деятельности на срок от двух месяцев до двух лет, а также к увеличению указанных выше штрафов. Полный список возможных санкций можно прочитать здесь, перейдя по указанно ссылке на регламент.

Также РФС утвердил правила лицензирования футбольных клубов в России на 2020 год, как мужских так и женских. Кроме того, было решено продолжить работу по анализу и подготовке предложений по структуре соревнований в Олимп-ПФЛ и создать комиссию РФС по организации соревнований в новом формате.