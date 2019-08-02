04:43 | Футбол — РПЛ

Рамиль Шейдаев: "Очень хотим выиграть у "Спартака"

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Нападающий "Динамо" Рамиль Шейдаев перед матчем 4-го тура чемпионата Англии против "Спартака"​ отметил, что победа в прошлые выходные поможет команде. Игра состоится 3 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Победа в прошлом туре заряжает положительными эмоциями на всю неделю, – цитируют "Известия" Шейдаева. – В дерби со "Спартаком" это должно помочь. Готовимся к принципиальному матчу и очень хотим его выиграть. Посмотрим, что получится в итоге.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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