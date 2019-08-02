Рамиль Шейдаев: "Очень хотим выиграть у "Спартака"

Нападающий "Динамо" Рамиль Шейдаев перед матчем 4-го тура чемпионата Англии против "Спартака"​ отметил, что победа в прошлые выходные поможет команде. Игра состоится 3 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Победа в прошлом туре заряжает положительными эмоциями на всю неделю, – цитируют "Известия" Шейдаева. – В дерби со "Спартаком" это должно помочь. Готовимся к принципиальному матчу и очень хотим его выиграть. Посмотрим, что получится в итоге.

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