Протасовицкому предъявили взыскания из-за неубранной койки. Это может помешать ему выйти по УДО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников направил столичному прокурору обращение с просьбой проверить законность взысканий, наложенных на Александра Протасовицкого, которого, как и футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, признали виновным в деле о двух драках в центре Москвы утром 8 октября. В драках пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Взыскания к Протасовицкому могут помешать ему получить условно-досрочное освобождение (УДО).

По словам Мельникова, защита Протасовицкого связывает сложившуюся ситуацию с его «принципиальной позицией», в изоляторе ему пообещали проблемы «из-за несговорчивости».

— К нам обратилась адвокат Протасовицкого, которая сообщила, что администрация СИЗО нарушает права ее подзащитного, — сказал правозащитник «СЭ». — Так, администрация изолятора, спустя два месяца после его убытия — к моменту рассмотрения вопроса об УДО — направила в колонию по факсу информацию о наличии у него трех взысканий, которых, по информации защиты у него не было. Более того, согласно документам, один из актов о наложении взыскания и отказом Протасовицкого от подписи датирован 11 июля, то есть следующим днем после того, как он покинул изолятор. Все три взыскания в адрес Протасовицкого, о которых идет речь, связаны с тем, что Александр якобы «расправил свое спальное место после подъема».

— Я попросил прокурора Москва Дениса Попова провести проверку и принять меры в случае, если версия адвоката о том, что взыскания Протасовицкого могли быть сфальсифицированы, подтвердится, — отметил Мельников. — Отмечу, что члены ОНК неоднократно проверяли условия содержания Александра Протасовицкого, Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных в СИЗО «Бутырка», и сотрудники изолятора всегда характеризовали их с лучшей стороны и говорили о них только хорошее. Проблем с ними в СИЗО не было. (Иван Торопцев)