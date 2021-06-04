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Промес назвал причину перехода из «Аякса» в «Спартак»

21:45
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий сборной Голландии Квинси Промес заявил, что причиной его перехода из «Аякса» в «Спартак» было желание иметь постоянную игровую практику, чтобы попасть в заявку национальной команды на Евро-2020.

«Если бы я остался сидеть в «Аяксе» на скамейке запасных, то шанс поехать на чемпионат Европы был бы не таким большим. Только по этой причине я поехал в Россию.

Мое возвращение в «Спартак» пошло на пользу всем. Я играл в каждом матче, забивал голы, и мы сумели попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

Спрашивал ли я Франка де Бура, стоит ли ехать в Россию? Нет, я этого не делал. Раньше, когда играл в «Спартаке», я тоже был в сборной. Мне нужно было быть в форме, и я знал, что если я снова начну постоянно играть, то приглашение в сборную будет логичным. Думаю, тренер знает об уровне футбола в России. Не нужно недооценивать его», — заявил Промес в интервью AD.nl.

На групповом этапе подопечные Франка де Бура сыграют против Украины, Австрии и Северной Македонии.

В прошлом сезоне РПЛ Промес провел 11 матчей, забив три мяча. Он перешел в «Спартак» зимой 2021 года из амстердамского «Аякса».

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