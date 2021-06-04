Промес: «Спартак» — особенный клуб для меня. Я почти стал русским»
22:00
Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, какие чувства испытывает к московскому клубу.
«Спартак» — особенный клуб для меня. У меня контракт еще на три года. Россия для меня — это как возвращение домой. Я почти стал русским», — цитирует Промеса AD.nl.
В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ игрок провел 11 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи. Промес вернулся в «Спартак» из «Аякса» в феврале.
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