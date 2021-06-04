Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, какие чувства испытывает к московскому клубу.

«Спартак» — особенный клуб для меня. У меня контракт еще на три года. Россия для меня — это как возвращение домой. Я почти стал русским», — цитирует Промеса AD.nl.

В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ игрок провел 11 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи. Промес вернулся в «Спартак» из «Аякса» в феврале.