Глава РПЛ Прядкин рассказал о вопросе лицензирования клубов

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига хочет участвовать в лицензировании клубов.

— Конечно, РПЛ хочет участвовать в лицензировании клубов. У нас на уровне правления рассматривался вопрос предлицензионной подготовки, чтобы лига рассматривала документы. Это не попытка забрать право выдачи лицензий у РФС, но участвовать мы очень хотим.

Мы рассматриваем критерий с минимальной суммой, которая нужна клубам для участия в сезоне. Это средняя сумма выводится. На основании этих выводов мы будем выходить на РФС.

Гарантии не должны быть от комитетов по спорту или руководителей регионов. Эта гарантия, особенно когда от комитетов, не имеет никакой юридической гарантии. Коллеги с РФС нас в этом поддержали. Гарантия должна быть банковской, и чтобы был полный расчет, если команда попадет в ситуацию, при которой не может доиграть сезон.

(Владислав Зимагулов)