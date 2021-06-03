Адвокат Татьяна Стукалова сообщила, что приговор футболисту Александру Кокорину вновь будет обжалован, так как низшая инстанция не выполнила указания второго кассационного суда.

Ранее стало известно, что второй кассационный суд общей юрисдикции 3 июня рассмотрит жалобы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на приговор Мосгорсуда.

«Кокорина А.А. обвиняют в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью Паку с квалифицирующими признаками, при этом дополнительно вменяют ст. 213 (хулиганство), что, на мой взгляд, недопустимо, так как влечет двойное привлечение к уголовной ответственности за одни и те же действия, — цитирует «РИА Новости» Стукалову. — Более того, если совершается хулиганство или иное преступление из хулиганских побуждений, то это должно быть преступление без повода, без причины. В нашем же случае был конфликт. И действия сторон сопровождались взаимными претензиями».

«Сломанный нос (у Соловчука) — от удара Мамаева, иных повреждений в результате проведенной экспертизы не выявлено, кассатор просит данный эпизод исключить у Кокорина. Указания второго кассационного суда не выполнены, приговор Кокорину вновь будет обжалован», — отметила Стукалова.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев попали в скандальную историю. Футболисты вместе с другом хавбека Александром Протасовицким и братом Александра Кириллом приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам.

19 сентября 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения по УДО. 31 июля 2020 года оба футболиста прибыли на заседание по пересмотру апелляционного приговора по своему делу в Мосгорсуде, но оно было перенесено.