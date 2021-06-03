Источник: «Вест Хэм» заплатит за Крала 23 миллиона евро

«Вест Хэм» заплатит за полузащитника Спартака Алекса Крала 20 миллионов фунтов (23 миллиона евро), информирует Football Insider. Как отмечается, переговоры продолжаются, но окончательные условия сделки пока не определены.

Ранее появлялась информация о сумме в 14 миллионов фунтов, а в сделку может быть включен украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

Контракт Крала со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

В настоящее время Крал готовится к Евро вместе со сборной Чехии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Чехии сыграет в одной группе с Хорватией, Англией и Шотландией. Первую игру турнира против шотландцев чехи проведут 14 июня.

23-летний Крал перешел в «Спартак» из «Славии» зимой 2020 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 30 матчей в премьер-лиге и кубке и сделал 6 результативных передач.