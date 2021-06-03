Руй Витория признался, что работал в Саудовской Аравии из-за финансового аспекта

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, почему в 2019 году тренировал «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Финансовый вопрос был решающим в принятии вызова из Саудовской Аравии. Но не только. Я познакомился с новой культурой, и это был клуб, который дал мне возможность бороться за титулы. Меня также привлек интерес, который они проявили ко мне. Они приложили много усилий, чтобы я принял предложение. Эти отношения оказались более быстрыми, чем предыдущие. Но оно того стоило.

Профессия тренера достаточно насыщенная, поэтому очень важно знать, как время от времени переключаться. Чтобы быть хорошим тренером, нужно больше знать о жизни, о других мирах, кроме футбола. Кто знает только одно: он не может быть хорошим профессионалом.

Да, мы работаем с профессионалами: игроками, помощниками, менеджерами и т. д. Однако мы все люди. Тренер управляет навыками этих людей. Хороший тренер разбирается не только в футболе. Футбол — это жизнь. И в нашей жизни есть много вещей, которые мы переносим в футбол", — написал португалец в своей колонке The Coaches' Voice.