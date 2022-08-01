Президент «Оренбурга» высказался против встречи клубов РПЛ с судейским корпусом. Ранее ее провел «Спартак»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался против встреч клубов РПЛ с судейским корпусом.

27 июля «Спартак» провел встречу с представителями судейского корпуса, чтобы обсудить актуальные рекомендации арбитрам при оценке игровых эпизодов.

— Не так давно «Спартак» провел встречу с судьями. Собирается ли «Оренбург» устроить подобное мероприятие тоже?

— Есть соответствующие органы, управляющие судейским корпусом. А если каждый будет что-то проводить, с моей точки зрения, это неправильно. Надо чтобы работали соответствующие органы, чтобы был контроль, — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

— То есть, вы против персональных встреч команд с арбитрами?

— Вот провел встречу «Спартак». Потом мы проведем. Потом «Зенит». Потом еще кто-то. Ну, затаскаем судей со своими претензиями. Мы все можем быть немножко тенденциозны или не совсем объективны в оценках по отношению к своим командам, но это дело специалистов.

В 3-м туре РПЛ «Спартак» дома обыграл «Оренбург» со счетом 4:1.