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Президент «Оренбурга» высказался против встречи клубов РПЛ с судейским корпусом. Ранее ее провел «Спартак»

Президент «Оренбурга» считает неправильными встречи клубов РПЛ с судейским корпусом
Руслан Минаев
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался против встреч клубов РПЛ с судейским корпусом.

27 июля «Спартак» провел встречу с представителями судейского корпуса, чтобы обсудить актуальные рекомендации арбитрам при оценке игровых эпизодов.

— Не так давно «Спартак» провел встречу с судьями. Собирается ли «Оренбург» устроить подобное мероприятие тоже?

— Есть соответствующие органы, управляющие судейским корпусом. А если каждый будет что-то проводить, с моей точки зрения, это неправильно. Надо чтобы работали соответствующие органы, чтобы был контроль, — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

— То есть, вы против персональных встреч команд с арбитрами?

— Вот провел встречу «Спартак». Потом мы проведем. Потом «Зенит». Потом еще кто-то. Ну, затаскаем судей со своими претензиями. Мы все можем быть немножко тенденциозны или не совсем объективны в оценках по отношению к своим командам, но это дело специалистов.

В 3-м туре РПЛ «Спартак» дома обыграл «Оренбург» со счетом 4:1.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-personal-ny-e-vstrechi-klubov-s-arbitrami-e-to-nepravil-no-zataskaem-sudej/
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 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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