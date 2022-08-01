Селюк о продаже «Локомотивом» Бека-Бека: «Каждый хвастается якобы достижениями, хотя хвастаться нечем»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о переходе полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

«Мне жаль болельщиков «Локомотива», которым так задурманивают голову, что вместо поражения от «Зенита» 0:5, они обсуждают, сколько заработают на Бека-Бека. Команда в зоне вылета — это никто не обсуждает. Обсуждают теоретическое обсуждение денег. Заработок, даже если он был бы, составил всего 5 миллионов евро. Участие «Локомотива» в Лиге чемпионов в последние пять лет приносило им по 30 миллионов евро.

Все забыли про футбол. Каждый хвастается якобы достижениями, хотя хвастаться нечем. Надо вспомнить, что Рангник и его заместитель взяли деньги и ушли. Были куплены игроки на 40 миллионов, и они даже близко в основу не попадают и об этом никто не говорит. Ситуация с Бека-Бека напоминает картежников-разводил на пляже в Сочи. Когда иногда специально проигрывают два-три раза, чтобы потом обуть по полной. «РЖД» надо зашивать карманы, потому что скоро попросят денег еще", — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», сумма сделки составила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи 21-летнего полузащитника из Ниццы «Локомотив» получит выплату в размере 5 процентов.

За «Локомотив» Бека-Бека выступал с августа 2021 года, провел 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.