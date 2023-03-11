Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал, о чем общается на английском языке с полузащитником Виктором Мозесом.

«А Вик сам вообще футбол не смотрит, как мне кажется. Мы больше говорим о жизни, хотя мой уровень английского не настолько прекрасен, чтобы я мог подискутировать на любую тему. Но я старался общаться с легионерами еще до прихода Мозеса: важно было преодолеть барьер и избавиться от страха говорить. Ведь на деле оказалось, что главное — пытаться. Если что, половину накидаешь жестами. Через живое общение словарный запас расширяется нереально. Но английский Виктора отличается от привычного нашему уху, у него «уличный» лондонский акцент. Поначалу мне нужно было минуты три послушать Мозеса, чтобы уловить хоть что-то. Зато минут после пяти думаешь: ого, ну я в порядке, начал понимать!» — цитирует Маслова пресс-служба «Спартака».

В этом сезоне 22-летний защитник провел 10 матчей, забив 1 гол и сделав 2 ассиста. «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ.