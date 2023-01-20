«Торпедо» ведет переговоры с Лисаковичем

Форвард «Рубина» Виталий Лисакович может продолжить карьеру в «Торпедо», сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, московский клуб ведет переговоры о переходе 24-летнего белоруса. При этом казанцы могут отпустить игрока, так как клуб испытывает небольшие финансовые проблемы.

В текущем сезоне Лисакович провел 16 матчей в ФНЛ, в которых забил 8 голов.