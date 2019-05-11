Представитель Денисова: "Между Игорем и "Локомотивом" нет конфликта"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов находится на больничном с открытой датой, между ним и руководством клуба нет конфликта. Об этом "СЭ" сообщил представитель игрока Михаил Прокопец.

34-летний полузащитник не выходил на поле с 3 апреля. Ранее сообщалось, что у футболиста – ангина. В пятницу генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сказал "СЭ", что Денисова нет в Москве, а на связь игрок не выходит.

– В последнее время многие журналисты пытаются представить ситуацию так, будто между Денисовым и "Локомотивом" есть конфликт, – отметил Прокопец. – На самом деле, это не так. Игорь Денисов находится на больничном. Сейчас он лечится. Когда он поправится, пока трудно сказать. Больничный – с открытой датой. Он будет закрыт после того, как только Игорь почувствует себя лучше.

– Слова "Локомотива" о том, что в клубе не знают, где находится Денисов, вызвали удивление, – сказал представитель футболиста. – Поскольку клубу оперативно и в соответствии с контрактом и законодательством передается вся необходимая информация. "Локомотив" извещен о том, что Игорь болеет, что он на больничном. Где находится Денисов физически и где лечится – не столь важно.

– Хотелось бы еще раз подчеркнуть: никакого конфликта между Денисовым и "Локомотивом" нет. Все в штатном режиме. Во всяком случае, со стороны Игоря такого конфликта совершенно точно не существует, – добавил Прокопец.

Денисов выступает за "Локомотив" с 2016 года. В составе команды стал обладателем Кубка России-2016/17 и чемпионом России-2017/18. (Илья Андреев)

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