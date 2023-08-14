Попов считает, что рано или поздно ЦСКА может поплатиться за расслабленность

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов оценил матч 4-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Сочи» (3:1).

«ЦСКА имел преимущество по игре, но после удаления у соперника и забитого гола где-то расслабились. В принципе у «Сочи» один удар в створ — один гол. Армейцы потом включились и додавили. У ЦСКА уже не первый раз такая ситуация получается, что приходится вырывать победу. В Грозном было похоже. Все идет в твои руки, надо уже забивать второй мяч, и все. А они как-то успокаиваются, что приводит к валидольной концовке. Как этого избежать? Это вопрос концентрации всей команды. Надо не расслабляться и побыстрее доводить дело до логического завершения. Не сбавлять обороты, а, наоборот, прибавлять, забивать второй гол, лучше еще третий и заканчивать игру. Это гораздо легче, чем потом такие концовки вытаскивать. Рано или поздно можно за это поплатиться. Мы же знаем, что это футбол. Здесь один удар в створ может стать голом», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

После 4 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. Лидирует «Краснодар» (12 очков).