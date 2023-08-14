Терехин считает, что у Захаряна все может получиться в Испании

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин поделился своими соображениями насчет грядущего перехода атакующего полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в сан-себастьянский «Реал Сосьедад».

«Пусть переходит, хорошо. А что тут сидеть? Надо ему уходить правда. Будет доказывать, молодой еще. Пока язык выучит, какое-то время пройдет. Чем быстрее Захарян приспособится там к другим правилам, тем больше у него шансов заиграть. Чем больше наших футболистов будет в Европе, тем лучше. Посмотрим, как Захарян закрепится в новом клубе, будут ли ему доверять. Сейчас он еще не перешел, поэтому что про это говорить? Перейдет — и посмотрим, как оно будет. Захаряну 20 лет. Дай бог, что у нас игроки переходили в Европу, это самое главное. Мне кажется, в Англии Захаряну было бы тяжеловато, а в Испании, может быть, у него получится», — приводит слова Терехина «Евро-Футбол.Ру».

В воскресенье, 13 августа, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что договоренность по трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад» достигнута.

По информации «СЭ», испанский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро без учета возможных будущих бонусных выплат.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 19 голов и 25 результативных передач в 89 матчах за основную команду бело-голубых.