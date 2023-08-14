Орещук оценил игру «Динамо» в матче с «Балтикой»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру бело-голубых в матче с «Балтикой».
«В первом тайме получилась ровная игра. Во второй половине Маляров допустил грубую ошибку, этот гол раскрепостил «Динамо». Потом, можно сказать, добивали. До пропущенного мяча была равная игра. Как оценю игру Бессмертного? Хвалить не будем пока. Парень молодец, пусть продолжает в том же духе. Если так и будет играть, у «Динамо» появится хороший правый защитник на долгие годы. Главное, чтобы корону не надел на голову. Я его не знаю, но то, что вижу, мне очень нравится», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».
Матч «Динамо» — «Балтика» завершился со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Станислав Бессмертный и Денис Макаров.
После 4 туров «Динамо» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. Лидирует «Краснодар» (12 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0