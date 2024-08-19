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Судейство

Сегодня, 16:01

В «Ростове» рассказали, что направили письмо в ЭСК по поводу эпизода в матче с «Оренбургом»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Эпизод в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил «СЭ», что клуб отправил жалобу в ЭСК РФС на неназначенный пенальти за фол защитника «Оренбурга» Андрея Малых на футболисте ростовчан Илье Вахании в матче 5-го тура РПЛ.

В ростовском клубе хотят узнать, почему в эпизод не включились видеоассистенты.

«Пересмотрели эпизод. Мы отправили письмо в ЭСК по поводу эпизода в концовке первого тайма. Считаем, что удар Малых в горло Вахании должен был закончиться пенальти и карточкой. Какой — вопрос для экспертов. Хотим понять по какой причине не было зафиксировано нарушение правил, и почему в эпизод не включились видеоассистенты», — сказал Рыскин.

Эпизод в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции

После матча с «Ростовом» спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.

ФК Оренбург
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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