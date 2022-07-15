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Экс-президент «Локомотива» считает, что российские клубы отстранили от еврокубков минимум на 4 года

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Экс-президент «Локомотива», футбольный функционер Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение CAS отклонить апелляции российских клубов на решение ФИФА и УЕФА об отстранении от международных соревнований.

«Абсолютно ожидаемое решение. Тем не менее клубы сделали правильно, что обратились в CAS. Мы работаем в правовом поле и действуем по тем правилам, которые установлены в европейском футболе. То, что откажут, все ожидали. CAS не может принять решение вразрез УЕФА. Нашим руководителям нужно понимать, что отлучили нас не на год. Это минимум года на четыре, а я думаю, что на пять. А это значит, что надо заниматься внутренним футболом, создавать турниры и уплотнить календарь», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

2 мая УЕФА решил отстранить российские клубы и сборные от международного сезона-2022/23. Таким образом, команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро — 2022 и в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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